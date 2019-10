Nach dem Ende der Sommer-Saison hat das Innenministerium eine Statistik der Straftaten in Freibädern in NRW veröffentlicht. Auf Anfrage der AfD -Fraktion antwortete das Ministerium am Mittwoch (02.10.2019) in Düsseldorf, dass bis zum 31. August in der Kriminalstatistik 659 Straftaten mit der "Tatörtlichkeit Freibad" notiert worden seien.