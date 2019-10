Das Land NRW weitet die finanzielle Förderung von Frauenhäusern aus und erhöht die Zahl von Schutzplätzen. Wie das Gleichstellungsministerium am Donnerstag (31.10.2019) in Düsseldorf mitteilte, werden künftig das Frauenhaus in Herten und das Frauenhaus in Bielefeld in die Landesförderung aufgenommen.

Landesweit 609 geförderte Rückzugsräume

Die Hertener Einrichtung wird von der Diakonie im Kirchenkreis Recklinghausen getragen, das Bielefelder Frauenhaus vom Verein "Frauen helfen Frauen". Damit steigt die Zahl der unterstützten Einrichtungen von 62 auf 64, die Zahl der Schutzplätze von 571 auf 609.

Jedes Frauenhaus erhält vom Land eine Jahrespauschale von knapp 130.000 Euro und einen Sachkostenzuschuss in Höhe von 7.500 Euro. Weitere Mittel kommen von den Kommunen und Trägern.