" Frauen-Beratungsstellen und Frauenhäuser sind eine der tragenden Säulen des Opferschutzes. Die Mitarbeitenden leisten vor Ort eine herausragende Arbeit für von Gewalt betroffene Mädchen und Frauen ", lobte die Ministerin.

Laut dem Dachverband der autonomen Frauenberatungsstellen NRW erlebt jede vierte Frau in Deutschland häusliche Gewalt. Die Einrichtungen bieten daher psychosoziale Beratungen an. Schwerpunkte neben Gewalt in Beziehungen sind Trennung bzw. Scheidung und allgemeine Lebensberatung. Gespräche sind kostenlos und auf Wunsch anonym.