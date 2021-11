NRW-Landtag: FDP bekennt sich zur Koalition mit CDU

FDP-Landeschef Joachim Stamp spricht von "ganz tollen Impulsen" aus Berlin. Und diese Impulse sollen nach seinem Willen nun auch NRW voranbringen.

"Alles heftig viel"

Der liberale Fraktionsvorsitzende im NRW-Landtag, Christoph Rasche, räumt ein, es habe in den letzten Wochen, in denen "alles heftig viel war" , an Zeit gefehlt, um sich in der schwarz-gelben Koalition abzustimmen. Ein neuer Ministerpräsident, die Verhandlungen in Berlin, die Corona-Entwicklungen: genug Gründe gibt es für Entfremdungstendenzen.

Nun aber habe man das alles besprochen, es gebe einen klaren Kompass, man müsse wahrscheinlich mehr als bisher mit der CDU reden. So klingen Partner klingt nach einem handfesten Ehekrach.