Ein Sprecher ihres Ministeriums wies auf WDR -Anfrage darauf hin, dass man in enger Abstimmung mit Eltern, aber eben auch Wissenschaftlern und den Schulen über die Zukunft der Kakao-Förderung entscheiden wolle. Auch Vertreter von Foodwatch seien an diesem Prozess beteiligt.

EU-Gelder für gesunde Lebensmittel

Die EU will gesundes Essen an deutschen Schulen im kommenden Schuljahr mit knapp 36 Millionen Euro fördern - 25 Millionen für Obst und Gemüse und der Rest für Milch und Milchprodukte. Dies hatte die EU-Kommission am vergangenen Mittwoch (27.03.2019) in Brüssel mitgeteilt. Die Kinder sollten in der Schule gleichzeitig mehr über gesunde Ernährung lernen. Mit dem EU-Geld sollten gesunde Lebensmittel subventioniert werden.

Im Rahmen des EU-Schulprogramms unterstützt Brüssel 2019/2020 den Kauf von Obst, Gemüse, Milch und Milchprodukten an Schulen EU-weit mit rund 250 Millionen Euro. Im Schuljahr 2017/2018 waren mehr als 255.500 Tonnen Obst und Gemüse sowie 178 Millionen Liter Milch für mehr als 20 Millionen Kinder gefördert worden.

Video starten, abbrechen mit Escape Kritik an "Kakao-Lobby" in NRW. 01:29 Min. .

Stand: 02.04.2019, 15:02