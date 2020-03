Bahnverkehr in NRW: Lokführerinnen dringend gesucht

Immer wieder fallen in NRW Züge aus, schlicht weil die Fachkräfte im Cockpit fehlen. Um die schlimmsten Ausfälle abzufedern, wurde vor einem Jahr das Bündnis "Fokus Bahn" unter Federführung des NRW -Verkehrsministerium ins Leben gerufen.

Am Mittwoch (04.03.2020) zogen Verkehrsminister Hendrik Wüst ( CDU ) und die beteiligten Bahnunternehmen Bilanz.

Mindestens 1.700 Lokführer fehlen

In den nächsten fünf Jahren gehen 40 Prozent der Lokführer in Rente. Um diese Lücken zu stopfen und einen moderaten Ausbau des Personenverkehrs auf der Schiene zu leisten, werden 1.700 Lokführer gesucht.

Joachim Künzel, Leiter des Programms "Fokus Bahn" sagte: "Das ist kein Umfang, bei dem ich sagen würde, das ist eine Verkehrswende. Da bräuchten wir deutlich mehr."

Frauen und Migranten als Zielgruppe

"Fokus Bahn " versucht nun, neue Zielgruppen zu erschließen. So würden in den kommenden Wochen 50 Migranten mit speziellen Sprachkursen auf eine Ausbildung vorbereitet.

Und die Bahnunternehmen hoffen, Frauen für den Beruf gewinnen zu könnnen - um den Anteil von aktuell 4 Prozent Frauen deutlich zu steigern. "Da ist ein Riesenpotenzial ", sagte Künzel.

Ungefähr ein Jahr dauert die Ausbildung, knapp die Hälfte davon ist Theorie, der Rest Praxis. NRW-Verkehrsminister Wüst rührt die Werbetrommel und lobt, "der Beruf lässt sich gut mit Familie vereinbaren." So würden Schichtpläne mit einem mehrmonatigen Vorlauf erstellt und überhaupt seien die Arbeitsbedingungen "sehr ordentlich" , so Wüst.

Lokführer lieben ihre Freizeit

Die guten Arbeitsbedingungen, die von den Gewerkschaften mitunter in wochenlangen Streiks erkämpft worden waren, sollen nun also die Bewerber anlocken. Sie sind aber auch Teil des Personalproblems.



So hätten sich sehr viele Lokführer bei der Wahl zwischen mehr Geld oder mehr Freizeit für die Freizeit entschieden. Dadurch habe sich ein Mehrbedarf von 30 Prozent bei den Lokführern ergeben, rechnete Künzel vor.

Der Wettbewerb als Problem?

Ernüchternd ist die Erkenntnis von Fokus-Bahn-Programmleiter Künzel, dass beim Personal "der Markt sich nicht selber reguliert" . Darum musste das Land mit der Initiative eingreifen, quasi um die Notbremse zu ziehen. Minister Wüst gesteht, "ich habe da auch ordnungspolitisch über die Hürde springen müssen ". Im Grunde würde man mit "Fokus Bahn" "Lücken im System stopfen" , so Wüst.