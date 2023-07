Land NRW fördert Klimaschutz-Forschung mit 3,1 Millionen Euro

Das Speichern von grünem Strom, der durch Sonne und Wind erzeugt wird, gehört zu den großen Herausforderungen der Energiewende. Denn Ökostrom soll auch dann kontinuierlich zur Verfügung stehen, wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht.

Energie in Form von Wärme speichern

Eine Lösung für dieses Problem könnte die Carnot-Batterie sein, benannt nach dem französischen Physiker Nicolas Carnot, dem Begründer der Thermodynamik. Sie soll Strom beispielsweise in Form von Wärme speichern - und wenn dieser später gebraucht wird, diese Wärme wieder in Strom zurückwandeln. Diese Technologie nutzt das Projekt " Caroline ".