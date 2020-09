Corona-Hilfe für Schüler

Erweiterte Angebote

Schulministerin Yvonne Gebauer

Deshalb soll es mit dem übrig gebliebenen Geld jetzt neue Angebote geben: die Kommunen können damit in den Herbstferien und auch danach gezielte Förderung und Betreuung für Schüler anbieten. Gleichzeitig solle es in Zukunft auch möglich sein, solche Angebote am Nachmittag und auch an den Wochenenden zu machen, sagte NRWs Schulministerin Yvonne Gebauer dem WDR. Die Förderrichtlinien seien diesmal flexibler als in den Sommerferien, es dürften jetzt Schüler aller Schulformen und Altersklassen teilnehmen.

Mehr Vorlauf für Kommunen

Die entsprechenden Förderrichtlinien seien bereits fertig, versichert die Schulministerin. Die Kommunen bekommen also mehr Zeit als in den Sommerferien, um neue Angebote für Schüler zu entwickeln. Im Sommer sei das nicht anders möglich gewesen, da der Haushalts- und Finanzausschuss nicht eher über die Förderung abstimmen konnte. Das sei jetzt aber anders, der Ausschuss entscheide schon am Donnerstag und damit bereits vier Wochen vor Ferienbeginn über die Gelder.