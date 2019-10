NRW will mehr Geld und Rechte vom Bund

Der Bund und die Länder ringen immer wieder um Macht. Es wird darum gestritten, wer welche Aufgaben erfüllen darf und wie das Geld verteilt wird. Zehn Jahre nach der letzten Föderalismusreform bahnt sich nun eine neue Diskussion an.

NRW startet Initiative

Die Ministerpräsidentenkonferenz soll über eine Reform sprechen