SPD: Wiederholung der Katastrophe verhindern

Der SPD-Abgeordnete Stefan Kämmerling stellte die zentrale Frage in den Mittelpunkt: Was müsse geschehen, " dass sich nicht wiederholt, was soviel Leid verursacht hat" . An die Fraktionen von CDU und FDP gewandt sagte er: "Wir wählen den Weg der Aufklärung. Wir laden Sie ein, gehen Sie ihn mit."

CDU und FDP: Besser Enquete-Kommission

Die beiden Regierungsfraktionen im NRW-Landtag bevorzugen, im Gegensatz zu SPD und Grünen, die Einsetzung einer Enquete-Kommission. Diesen Weg sei man im ähnlich betroffenen Rheinland-Pfalz gegangen. Thomas Schnelle (CDU) und Marc Lürbke (FDP) sahen als wesentlichen Unterschied zum benachbarten Bundesland, dass dort nicht wie in NRW nächstes Jahr im Mai gewählt wird und die Regierung nicht vom Kanzlerkandidaten der Union angeführt wird.

Doch Kämmerling (SPD) sagte, in Rheinland-Pfalz überlege man weiterhin, einen PUA einzurichten. Er zeigte sich, ebenso wie zuvor die Grünen, offen, zusätzlich zum PUA eine Enquete-Kommission in NRW einzusetzen.

Rolle der Behörden

CDU und FDP befürchten zudem, dass die Behörden in den Flutgebieten, "die an der Belastungsgrenze arbeiten, zusätzlich durch eine Fülle an Aktenanforderungen" belastet und lahmgelegt werden, wie es Lürbke formuliert. Dies wies Verena Schäffer zurück. Stefan Kämmerling betonte, auch die Behörden hätten ein Interesse an Aufklärung. Er sei mit den Behörden im Gespräch, "die wollen durchaus von uns die Einsetzung eines Untersuchungs-Ausschusses".

Trotz dieser Bedenken, sagten CDU und FDP zu, in einem Untersuchungs-Ausschuss konstruktiv mitzuarbeiten.