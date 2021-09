Wiederaufbau nach Flut: NRW rechnet mit 12 Milliarden vom Bund

Die Kosten für die Entsorgung der Flutschäden sollen aus dem Wiederaufbaufonds erstattet werden. Landesweit geht es um eine Summe von 100 bis 150 Millionen Euro. Das seien laut Kommunalministerin "reine Entsorgungskosten, was die öffentliche Hand getragen hat. Und Kosten für Räumung, beispielsweise von privat Geschädigten, werden auch aus dem Aufbaufonds beglichen werden können".

Beauftragter zur Katastrophenbewältigung

Der von der Landesregierung eingesetzte Koordinator für den Wiederaufbau, Fritz Jaeckel, plädiert im WDR -Interview für einen 1:1 Wiederaufbau. Das heißt: keine langwierigen Planungs-und Genehmigungsverfahren. "Es ist eine Katastrophenbewältigung“ , so Jaeckel, und dann müsse man eben sagen, dass man "in dem Stand aufbaut, die man in dem Genehmigungsverfahren 1998, 2002, 2003 von der Gemeinde bestätigt bekommen hat. Ich glaube, dass man dann auch zügig vorankommt" , sagte Jaeckel.

Der Jurist Jaeckel hat Wiederaufbauerfahrung in Sachsen gesammelt, managte in den Jahren 2002 und 2013 den Wiederaufbau nach der Jahrhundert-Flut und Hochwasser. Das Schadensbild hat Größenordnungen, die Jaeckel aus Sachsen nicht kennt.

Jaeckels Prognose: In fünf Jahren alle Anträge geschafft

Er habe Unternehmen besucht, die Schäden von 60 bis 70 Millionen Euro haben. "Da sind die kompletten Produktionsstraßen in den Unternehmen zerstört.“ Auch die Schadensbilder an der öffentlichen Infrastruktur nennt der Koordinator "gewaltig" . Eine Prognose, wann die letzten der mehr als 100.000 prognostizierten Anträge zum Wiederaufbau abgearbeitet sein werden, wagt Jaeckel dann aber doch: In fünf Jahren müsste es geschafft sein.

Stand: 03.09.2021, 17:00