Hochwasserschutz: Experten legen Mängelliste vor

Am 14. und 15. Juli waren in der Folge von Starkregen ansonsten kleinere Gewässer zu reißenenden Strömen geworden - auch weil viele von ihnen in den vergangenen Jahrzehnten in Betonbetten begradigt wurden. Eine Renaturierung würde dafür sorgen, dass solche Bäche und Flüsse mehr regen aufnehmen können und nicht so schnell über die Ufer treten.

Unterstützung für Kommunen mit 100 Millionen Euro