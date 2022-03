Bearbeitung von Fluthilfen: Hälfte der Stellen bleibt bis Sommer unbesetzt

Landesregierung räumt ein: Erst 88 Stellen sind im März besetzt

Zwar hatte die Landesregierung mit einem Nachtragshaushalt die zusätzlichen Stellen für die Bearbeitung der Anträge formal eingerichtet. Doch es fehlt noch immer das meiste Personal: Von den von Wüst geplanten 284 zusätzlichen Stellen sind bis März dieses Jahres nur 88 besetzt worden, wie das Kommunalministerium am Freitag in einem Bericht an den Landtag einräumen musste. Selbst bis zum Mai, dem Monat der NRW -Landtagswahl, sei nur mit einer Besetzung von 142 Stellen zu rechnen, schreibt das Kommunalministerium. Somit bleiben wohl bis zum Sommer rund 140 der von Wüst versprochenen Stellen unbesetzt - also die Hälfte.

Die Bezirksregierungen wie Arnsberg, Köln und Münster müssen deshalb weiterhin Personal aus anderen Abteilungen für die Bearbeitung der Wiederaufbauhilfen einsetzen. Allein bei der Bezirksregierung Arnsberg sind laut Kommunalministerium noch immer 20 Beschäftigte von ihren eigentlichen Aufgaben abgezogen, nur um Fluthilfe-Anträge zu bearbeiten.

Flutopfer warten weiter auf die Auszahlung der Gelder