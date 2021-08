Wiederaufbau nach der Flut: Viele Fragen, kaum Antworten

A 61 erst im nächsten Sommer wieder befahrbar

Swisttal: Die A61 zwischen Düstekoven und Ollheim

Wenig Positives wusste Jaeckel zur Wiederherstellung der zerstörten Autobahn 61 zu sagen. Derzeit staut sich der Umleitungsverkehr in der Region täglich auf chaotische Weise - und das wird wohl auch noch "bis nach dem Frühjahr" so bleiben.

Der Großteil der zerstörten Häuser wird nach Einschätzung der beiden Politiker wohl an alter Stelle wieder errichtet. Dabei hatten Bauministerin Scharrenbach und Umweltministerin Heinen-Esser (CDU) in dieser Woche erklärt, dass künftig die Risiken von Hochwasser und Starkregen zwingend in jede städtebauliche Planung einfließen müssten. Grundstücke in unmittelbarer Wassernähe dürften möglicherweise gar nicht mehr bebaut werden.