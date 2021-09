Die Fluthilfe muss jetzt schnell vor Ort ankommen!

Schnelle und unbürokratische Hilfe hat Ministerpräsident Armin Laschet den von der Hochwasser-Katastrophe betroffenen Menschen versprochen. Den guten Willen, dieses Versprechen einzuhalten, kann man ihm nicht absprechen. Und dennoch: Ich befürchte, er wird es nicht halten können.

Ja, dafür, dass so viele Parteien auf unterschiedlichen politischen Ebenen zusammenwirken mussten, ist die Fluthilfe wirklich extrem schnell an den Start gebracht worden. Auch die Förderrichtlinien in NRW können sich sehen lassen.

Bis das Geld fließt, wird es Monate dauern

Aber schnell und unbürokratisch geht für sehr viele Betroffene trotzdem nichts. Belege müssen beigebracht werden, Gutachter und Handwerker gefunden werden. Das stellt die Menschen in den Katastrophengebieten derzeit nicht selten vor unlösbare Probleme.