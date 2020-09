Per Flugtaxi nach Hause: In NRW soll das Realität werden

Kosten wie bei einer Taxifahrt

Doch was bedeutet das genau? Am Anfang werde ein Flug von Düsseldorf nach Ostwestfalen so viel kosten wie eine Taxifahrt. Irgendwann könnten die Kosten dann auf dem Niveau einer Autofahrt liegen. Bis dahin wird das Versprechen eines " bezahlbaren Service für jedermann " aber wohl nicht eingehalten - denn wer zahlt schon gerne ein paar Hundert Euro, um von Düsseldorf nach Bielefeld zu kommen? Vor allem Geschäftsleute, die Zeit sparen wollen, dürften also zunächst als Kunden infrage kommen.

Die Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn schließen sich nun zusammen und wollen prüfen, welche Voraussetzungen für einen regulären Flugbetrieb geschaffen werden müssen: Wo wird gestartet und gelandet? Wie funktioniert die Abfertigung? Was ist mit der Wartung? Welche Vorgaben gibt es durch die Deutsche Flugsicherung?