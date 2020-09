Laschet kündigt Soforthilfe für Moria an

Armin Laschet Anfang August in Moria

Entsprechend bestürzt reagierten Laschet und Stamp auf die Ereignisse der Nacht. Laschet sagte dem griechischen Premierminister Kyriakos Mitsotakis bereits konkrete Hilfe aus NRW zu. "Wenn man sich jetzt vorstellt, dass keiner in der Nacht mehr ein Dach über dem Kopf hat, dass 12.000 Menschen, Familien, Kinder, jetzt ohne jeden Schutz leben, dann ist klar, dass Hilfe Europas jetzt nötig ist" , erklärte Laschet. Zudem kündigte er an, im Rahmen eines "großen, europäischen Gesamtkonzeptes" bis zu 1.000 Flüchtlinge aufnehmen zu wollen.

Stamp sieht Bundesregierung in der Pflicht

Jetzt sei unmittelbares Handeln notwendig, um es nicht zur Katastrophe kommen zu lassen, erklärte auch Integrationsminister Stamp. "Es ist erbärmlich, dass die EU so lange zugeschaut hat, bis es in Moria zu dieser Eskalation gekommen ist." Der Bund müsse dabei die Koordination übernehmen, so der FDP -Politiker weiter. "Horst Seehofer und Heiko Maas sind bisher untätig geblieben. Das muss sich sofort ändern."

Grüne kritisieren Landesregierung