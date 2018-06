Stamp lädt Seehofer zum Flüchtlingsgipfel ein

Den Streit zwischen den Schwesterparteien um die Abweisung von Flüchtlingen an den Grenzen bereitet Stamp nach eigenen Worten große Sorgen. Eine Kontrolle der nationalen Grenzen sei in NRW völlig undenkbar.

Abschaffung der Fristenregelung

Flüchtlinge, die in einem anderen EU -Land bereits registriert sind, will Stamp zunächst ins Land lassen. Sie sollen dann aber in das Land der Erstregistrierung zurückgebracht werden. Das geschieht momentan zwar schon. Aber wenn die Abschiebung nach einem halben Jahr nicht gelingt - wie das häufig der Fall ist -, dürfen die Flüchtlinge nach derzeitiger Gesetzeslage bleiben. Stamp schlägt vor, die Halbjahres-Frist abzuschaffen.

In der Integrationspolitik plant Stamp in den nächsten Jahren zudem größere Veränderungen. So will er die Arbeit der kommunalen Integrationszentren überprüfen. Es gebe dort zu viele Maßnahmen, die viel Geld kosteten, aber zu wenig effizient seien.

Video starten, abbrechen mit Escape Neue Gipfeltreffen im Migrationsstreit | Aktuelle Stunde | 20.06.2018 | UT | Verfügbar bis 27.06.2018 | WDR

Stand: 21.06.2018, 17:30