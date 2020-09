Erste Flüchtlingskinder aus Moria in NRW

In Hannover ist am Mittwoch ein Flugzeug mit 51 unbegleiteten minderjährigen Migranten aus dem abgebrannten Flüchtlingslager Moria gelandet. Elf von ihnen würden nun in NRW untergebracht, teilte das NRW-Flüchtlingsministerium mit.

Das völlig überfüllte Lager auf der griechischen Insel Lesbos war vor drei Wochen nahezu vollständig abgebrannt. Die Behörden gehen von afghanischen Migranten als Brandstiftern aus. Etwa 400 unbegleitete Minderjährige wurden nach dem Feuer auf das griechische Festland gebracht. Deutschland hat zugesagt, 150 davon aufzunehmen. Die ersten kamen am Mittwoch in Hannover an.