Landtagsdebatte: Wie soll NRW den Flüchtlingen auf Lesbos helfen?

Stamp teilt gegen Seehofer aus

Für die Landesregierung lehnte Integrationsminister Joachim Stamp ( FDP ) die grüne Forderung nach einem Landesprogramm als " unredlich " ab. Es gebe eine klare Zuständigkeit beim Bund, Flüchtlingspolitik lasse sich in Deutschland nicht "kommunalisieren oder regionalisieren". Stamp schlug vor, deutlich mehr Flüchtlinge in Deutschland aufzunehmen, als vom Bund geplant: 5.000 Menschen sollten in der EU verteilt werden, davon können 2.500 nach Deutschland kommen.