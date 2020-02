Die Geschäftsmodelle der neuen Arbeitswelt

NRW-Arbeitsminister Karl-Josef Laumann (CDU)

Landesarbeitsminister Karl-Josef Laumann ( CDU ) nennt Zustände, wie die Gewerkschaft sie schildert, ganz offen eine Sauerei. Er will nun das Gespräch mit den Beteiligten suchen. Flaschenpost teilte dem WDR mit, man habe die Betriebsratswahl nicht verhindert, noch werde man dies in Zukunft tun. Anschuldigungen der Gewerkschaften weise man aufs Schärfste zurück.

Was ist dran an den Vorwürfen? Wir wollen uns in der Düsseldorfer Niederlassung von Flaschenpost selber ein Bild machen. Doch als wir nachfragen, will kein Verantwortlicher mit uns reden - nicht mal Bilder sind erlaubt. Ein Flaschenpost-Fahrer aber möchte was sagen. Mit ihm verabreden wir uns ein paar hundert Meter entfernt von der Lagerhalle.

Kleines Geld, harte Arbeit

Lieferwagen mit Schriftzug der Firma

Es ist Robert Kaminski, seit drei Monaten schleppt der 51-Jährige Getränkekisten - rund 100 am Tag - oft in die oberen Etagen von Altbauten ohne Aufzug. "Wenn man dann unten ist, ist man dermaßen kaputt, dass man trotzdem weiter fahren muss, sich auf den Verkehr konzentrieren muss ", sagt er. Und das für kleines Geld: "Wenn wir Trinkgelder nicht bekommen würden, dann könnten wir nicht davon leben." Pro Stunde zahle die Firma den Fahrern 10,50 Euro - knapp über Mindestlohn.

Die Flaschenpost ist ein schnell wachsendes Unternehmen. 2016 gegründet hat es heute 22 Standorte und nach eigenen Angaben 4.000 Mitarbeiter. In Düsseldorf soll es noch andere Probleme gegeben haben - zu wenig Personal.