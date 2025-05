Neue Zahlen: Viele Schulleitungen in NRW sind unbesetzt

Schon seit Jahren haben die Schulen in Nordrhein-Westfalen ein Problem bei den Leitungsstellen. Immer wieder gibt es Vakanzen, das zeigen auch die aktuellen Zahlen, die das Schulministerium auf SPD -Anfrage veröffentlicht hat: zum Stichtag 10.04.2025 waren 355 Schulleitungs-Posten unbesetzt. Das heißt, an rund sieben Prozent der öffentlichen Schulen in NRW gab es keinen Rektor oder keine Rektorin.

Im Vergleich zum vergangenen Sommer haben sich die Zahlen kaum verändert: damals waren 328 Rektorenstellen unbesetzt. Allerdings war die Zahl zu dem Zeitpunkt deutlich gesunken, denn 2023 fehlten noch 424 Rektoren.

Grundschulen besonders betroffen

Besonders betroffen sind weiter die Grundschulen, hier waren im April 2025 mit 236 Fällen deutlich mehr Leitungsstellen unbesetzt als an allen anderen Schulformen zusammen.

Und auch bei den Stellvertretungen gibt es erhebliche Lücken, sie sind sogar noch größer als bei den Rektoren. Landesweit fehlen 772 stellvertretende Schulleitungen, damit sind 16 Prozent der Stellen unbesetzt.

