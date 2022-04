FDP will Klima-Geld der Ampel nach NRW holen

60 Milliarden Euro will der Bund in den kommenden Jahren für Investitionen in den Klimaschutz ausgeben. Dieses von der Ampel-Regierung in Berlin beschlossene Sondervermögen weckt Begehrlichkeiten - auch in NRW . So hat sich die wahlkämpfende FDP Gedanken darüber gemacht, was hierzulande mit Teilen des Geldes angestellt werden könnte.

Joachim Stamp

Herausgekommen sind milliardenschwere Fördermittel, mit denen der Umbau der Wirtschaft in Richtung Klimaneutralität beschleunigt werden soll. " Statt wie CDU und CSU dagegen in Karlsruhe zu klagen, wollen wir Freie Demokraten einen möglichst großen Anteil dieser Mittel nach Nordrhein-Westfalen holen ", sagte FDP-Landeschef und Spitzenkandidat Joachim Stamp am Montag mit Blick auf das Sondervermögen.

Milliarden für Investitionen

Das Ziel sei, in den Landeshaushalten der nächsten fünf Jahre bis zu zehn Milliarden Euro bereitzustellen. Damit sollten dann wiederum bis zu 50 Milliarden Euro zusätzliche private Investitionen und möglichst viele Bundesmittel für NRW mobilisiert werden. Am Ende könnten so zusätzliche Investitionen von insgesamt 75 Milliarden Euro in NRW ermöglicht werden.