Unmut in der FDP über Corona-Beschlüsse

Kriselt es etwa im bisherigen NRW-Dreamteam aus CDU und FDP? Waren sich die beiden Partner in der Regierungskoalition bisher fast in allem einig, braut sich in der Coronapolitik nun offenbar massiver Unmut bei den Liberalen zusammen.

In der Bundesregierung ist die FDP Oppositionspartei - und wenn dort Christian Lindner gegen die Regierung wettert, ist das nicht wirklich verwunderlich. Doch wenn in NRW die FDP-Kollegen in seine Kritik einstimmen, dann ist das kein gutes Zeichen für die Harmonie innerhalb der schwarz-gelben Koalition.

Lindner sieht parlamentarische Demokratie in Gefahr

Der Bundestag könne die "Lockdown-Beschlüsse nur noch nachträglich zur Kenntnis nehmen" , stellte Lindner am Donnerstag in einer Parlamentsdebatte in Berlin fest. Solche Entscheidungsprozesse bedrohten die Akzeptanz "und deformieren unsere parlamentarische Demokratie ", sagte er weiter.

