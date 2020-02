Thüringen-Proteste: FDP-Büros im Land beschmiert

Zuletzt war in der Nacht zu Freitag (07.02.2020) die FDP-Parteizentrale in Düsseldorf mit gelber Farbe beschmiert worden: "Wenn der Faschismus wiederkehrt, applaudiert die Mitte."

Protestaktionen im ganzen Land

Graffiti am FDP-Büro Duisburg

In Düsseldorf und Köln hatte es bereits am Abend der Wahl des thüringischen Ministerpräsidenten vor der Parteizentrale eine Kundgebung mit mehreren hundert Teilnehmern gegeben. Nach der Demo hatten Unbekannte nach Angaben eines Sprechers der Landespartei erstmals die Mauer des Wolfgang-Döring-Hauses besprüht. Die Liberalen alarmierten die Polizei und erstatteten Anzeige. In beiden Fällen ermittelt laut Polizei jetzt der Staatsschutz.

Laut Innenministerium sind alle Polizeibehörden aufgerufen, ein Auge auf die FDP zu haben. Wie das konkret aussieht, zeigte sich bei der FDP in Moers: Dort fuhren die Beamten am Donnerstag in Absprache mit der Parteiführung zum Veranstaltungsort eines örtlichen Parteitags.