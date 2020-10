FDP-Fraktion stellt bisherige Corona-Politik infrage

Doch inhaltlich geht es teilweise um weit mehr, als die teils komplexen Regelungen der Coronaschutzverordnung zu entzerren und das Parlament mehr zu beteiligen. Mit der Verordnung kann die Regierung auf direktem Wege Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie unternehmen.

Evidenz statt Bauchgefühl in der Corona-Politik

Man wisse inzwischen viel mehr über das Virus. Man habe das Gesundheitssystem gestärkt, habe bessere Behandlungsmethoden und wissenschaftlich deutlich mehr Wissen. Daher sei es wichtig auf " Evidenz statt Bauchgefühl zu setzen ". Bei steigenden Zahlen gebe es zwar ein Bauchgefühl, " bestehende Regeln zu verschärfen. In der Pandemie gilt es, diesem politischen Reflex zu widerstehen ", heißt es.

Maßnahmen wie Beherbergungsverbot werden infrage gestellt, ebenso wie Alkoholverbot, Sperrstunden und sehr niedrige, pauschale Zuschauerobergrenzen - zum Beispiel bei der Kultur. Außerdem gebe der reine Blick auf die Zahl der aktuell Infizierten und auch auf die Infektionen der vergangenen sieben Tage die Komplexität der Pandemie nicht ausreichend wieder. Die FDP-Fraktion fordert daher ein " mehrdimensionales Ampelsystem ", welches " unter anderem auch Krankheitsverläufe und medizinische Kapazitäten einbezieht. "

Kritik an Kurs von Merkel und Söder

Hoch ins Risko geht die Fraktion regierungsintern damit wohl nicht. Vieles davon entspricht Forderungen, die auch schon Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) in die Debatte eingebracht hat. So ist die vorgeschlagene Corona-Ampel, die sich nicht an den reinen Fallzahlen orientiert, schon mehrfach von Laschet ins Gespräch gebracht worden.

Allerdings wird der Text auf Bundesebene eine Rolle spielen - ist das Papier der kleineren NRW-Regierungsfraktion auch als deutliche Kritik an dem bisherigen Kurs von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) zu verstehen, die aktuell eher auf restriktivere Maßnahmen setzen. Am nächsten Dienstag soll der Entwurf in der Fraktion verabschiedet werden.