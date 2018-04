Ein neuer starker Mann in der FDP

Ein Jahr später, am Samstag und Sonntag (14./15.04.2018), trifft sich die Landes- FDP wieder zum Parteitag, in Siegen dieses Mal. Und die Ausgangslage ist eine komplett andere. Lindner ist tatsächlich in der Opposition angekommen - allerdings in Berlin. In NRW sitzt die Partei in der Regierung, stellt drei Minister und hat mit Joachim Stamp einen neuen starken Mann.