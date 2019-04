Klimaschutz: Jetzt frisch bei der FDP im Angebot

Die NRW - FDP will an diesem Wochenende in Duisburg grüner werden - zumindest inhaltlich. Auf dem Landesparteitag in der Duisburger Mercatorhalle sollen die rund 400 Delegierten am Samstag (06.04.2019) einen entsprechenden Leitantrag des Vorstands verabschieden, in dem schon im ersten Absatz der Klimaschutz als "eine zentrale Menschheitsaufgabe in diesem Jahrhundert" bezeichnet wird.

Eine Verbotspartei wolle die FDP aber nicht werden, betonte Generalsekretär Johannes Vogel im Vorfeld des Parteitages. "Wir wollen erfinden statt verhindern." Die Partei wolle ein "Klima der Innovation" schaffen und nicht eine "Atmosphäre der Angst und Panik" .