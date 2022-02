FDP zieht mit Corona-Lockerungen in den Landtagswahlkampf

“Es heißt nicht: Einigkeit und Recht und Freiheitsverbote ” - das ist in Anspielung auf die deutsche Nationalhymne der Slogan eines Plakate, mit denen die FDP in den NRW -Landtagswahlkampf startet.

Die Stoßrichtung ist klar, Joachim Stamp, Chef der NRW - FDP und stellvertretender Ministerpräsident, will die Liberalen vor der Landtagswahl in drei Monaten als die Partei positionieren, die nach zwei Jahren Pandemie den Weg in eine Normalität ohne Einschränkungen ermöglicht.

Stamp fordert Lockerungen ab sofort

Bei aktuell leicht sinkenden Infektionszahlen sieht Stamp die Zeit für schrittweise Lockerungen jetzt gekommen. So wie zuvor schon FDP - Bundesparteichef Christian Lindner fordert er zum Beispiel ein Ende von 2G im Einzelhandel, einkaufen solle schon bald mit FFP 2 Maske möglich sein.