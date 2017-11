Jamaika-Abbruch: Der Kampf um die Deutungshoheit

Professor Pinkwart zum Beispiel, der mit Laschet in der Energie-Verhandlungsrunde saß, bestreitet, dass es bei der Braunkohle einen tragfähigen Kompromiss gegeben habe. Die Ziele der Grünen seien so hochgesteckt gewesen, dass sie nicht mit den wirtschaftlichen Zielen NRWs in Einklang zu bringen gewesen seien. Saßen Pinkwart und Laschet an unterschiedlichen Tischen?

Menschlich hat es nicht gepasst

Oder liegt es doch eher an den Zwischentönen? Die FDP-Verhandler betonen immer wieder, wie schlecht das Klima gewesen sei. Mangelndes Vertrauen, schlechte Verhandlungsführung, Durchstecherei an die Medien, Interviews zur Unzeit - die menschlichen Probleme hätten eine ebenso große Rolle gespielt wie die inhaltlichen Differenzen, sagt Generalsekretär Vogel.

Bestätigt sehen sich die FDP-Männer von den Reaktionen der Grünen nach dem Ende der Gespräche. Vor allem in den sozialen Medien sei die FDP massiv angefeindet worden. Die Behauptungen, das Beenden der Gespräche sei von Parteichef Christian Lindner lange vorbereitet gewesen, bestreitet Vogel. "Es gab keine taktischen Motive."

Der Entschluss gegen Jamaika sei im Übrigen unumkehrbar, sagt Minister Stamp. " In der derzeitigen Konstellation ist eine weitere Jamaika-Sondierung ausgeschlossen."

Stamp will Nachfolge Lindners antreten

Am kommenden Samstag (25.11.2017) will sich Stamp von einem Parteitag zum Nachfolger Lindners als NRW-Parteichef wählen lassen. Geplant ist in Neuss auch eine Aussprache zur Jamaika-Pleite.

Den Zorn der Basis werden Lindner, Stamp und Co . wohl nicht zu spüren bekommen. Vogel sagt, er habe keinen Parteifreund getroffen, der gegen die Entscheidung gewesen sei. Zumindest in der eigenen Partei hat die FDP die Deutungshoheit errungen.

Video starten, abbrechen mit Escape Studiogast: Armin Laschet (CDU), Ministerpräsident NRW | Aktuelle Stunde | 20.11.2017 | 06:49 Min. | Verfügbar bis 20.11.2018 | WDR

Stand: 22.11.2017, 15:55