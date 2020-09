Es gibt sie und wird es auch weiterhin geben: Die freidemokratischen Hochburgen, in denen die FDP stabil mit Werten über zehn Prozent rechnen kann. Kempen am Niederrhein ist so Städtchen. Oder die Landeshauptstadt Düsseldorf, wo aufgrund der Populationsdichte an Besserverdienenden große Teile des Stadtgebietes gerne mal für die besten FDP-Ergebnisse im Land sorgen. Also dort, wo einem Wahlplakat der Satirepartei PARTEI zufolge " Prada auf Pöbel " trifft.

Aussicht auf eine Überraschung in Düsseldorf

Wahlplakat von Marie-Agnes Strack-Zimmermann

Womit wir bei der Gallionsfigur der Liberalen in der Landeshauptstadt sind: Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Die verteidigungspolitische Sprecherin der Bundestags-FDP war in Düsseldorf schon weit vor der Kommunalwahl eine sehr bekannte Politikerin. Lange Jahre war sie erste Bürgermeisterin, vertrat die CDU-Oberbürgermeister Erwin und Elbers, wenn die mal nicht zum Terminen konnten. Und sie war es, die ein Bündnis von SPD, Grünen und FDP im Stadtrat kritisch begleitete und nie davor scheute, den aktuell amtierenden Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) auch mal frontal anzugehen.