FDP-Parteitag: Digital zur Wiederwahl

Für die FDP im Land läuft es aktuell relativ gut, die Umfragewerte liegen so hoch wie lange nicht. In der letzten Sonntagsfrage, die Infratest dimap im Auftrag des WDR erhoben hat, liegen die Liberalen bei elf Prozent: so viel wie seit zwei Jahren nicht mehr.

Außerdem werden in der Partei aktuell weder große inhaltliche noch personelle Streitigkeiten ausgetragen, zumindest nicht öffentlich.

Landesvorsitzender Stamp zufrieden

"Das freut mich natürlich, wir arbeiten hier ganz gut zusammen und es war auch gerade eine Stärke unserer Mannschaftsleistung, dass wir auch in einer Phase, als wir nicht so gute Werte hatten, konzentriert weiter gearbeitet haben", sagte Stamp im WDR-Gespräch.

Der Familienminister und stellvertretende Ministerpräsident ist seit dem Wechsel von Christian Lindner in die Bundespolitik 2017 Landesvorsitzender der Partei und steht auch auf dem Parteitag am Samstag als einziger Kandidat zur Wahl.

Konzentriert und ruhig weiterarbeiten

Trotz oder gerade wegen reichlich Kritik am Krisenmanagement der Landesregierung, auch der FDP geführten Bildungs- und Familienministerien, scheint der Zusammenhalt in der Partei aktuell groß. Gerade in Zeiten, in denen es bei der SPD Streit um die Landesliste für die Bundestagswahl gibt und der Koalitionspartner CDU bei der K-Frage in Turbulenzen gerät, setzt die FDP demonstrativ auf Geschlossenheit.