Bildung, Impfung, Urlaub: Wo bleibt die Perspektive für Familien?

Finanzielle Lasten für Familien bleiben

Homeoffice und Homeschooling, dazu Kinderbetreuung rund um die Uhr – das zehrt bei vielen Familien an den Nerven. Aber es ist auch eine finanzielle Belastung. Denn je nach Wohnort werden im Moment Beiträge fällig für Kita oder Ganztagsbetreuung in der Grundschule – egal, ob die Kinder kommen oder nicht. Eltern hätten jetzt auch wirtschaftliche Ängste, so Elternsprecherin Irina Prüm. Für eine Leistung zu bezahlen, die man nicht in Anspruch nehme, sei nicht plausibel.