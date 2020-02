Fake News erkennen - So geht´s

Wie können Kinder und Jugendliche vor Fake News geschützt werden?

Laut den "Lie Detectors" verwechseln selbst Schüler mit Vorkenntnissen und aus Familien mit einer guten Medienkompetenz gefälschte Nachrichten mit echten. Ein Grund laut Leiterin von Reppert-Bismarck: "Jugendliche sind in ganz anderen digitalen Landschaften unterwegs als Erwachsene."

Statt Facebook und Twitter seien das Tik Tok, Twitch, Chatrooms und Spieleplattformen. "Dort sind sie völlig unmoderiert und ganz alleine unterwegs." Eine Forderung sei deshalb, die digitale Medienkompetenz verpflichtend an Schulen zu unterrichten. Also genau das, was auch die "Lie Detectors" tun.