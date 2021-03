Verkehrsminister stellt Fahrradfördergesetz vor

Die Landesregierung verspricht eine bessere Förderung des Radverkehrs. Ziel sei es, dass die Bürgerinnen und Bürger in NRW 25 Prozent ihrer Wege mit dem Rad fahren, sagte Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) am Dienstag in Düsseldorf. Er stellte den Entwurf eines Fahrrad- und Nahmobilitätsgesetzes vor.