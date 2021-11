NRW beschließt erstes Fahrradgesetz: Verbände dennoch enttäuscht

Eigentlich geht es um ein Thema, bei dem parteiübergreifend weitgehend Konsens herrscht: Fahrradfahren ist nicht nur gesund, es ist auch klimafreundlich, kann das Auto ersetzen und sollte deshalb in NRW gefördert werden. Weshalb die schwarz-gelbe Landesregierung seit geraumer Zeit an einem neuen Fahrrad- und Nahmobilitätsgesetz gebastelt hatte, das am Donnerstag im Landtag verabschiedet wurde.

Immerhin: Damit hat NRW als erstes Flächenland bundesweit ein Fahrradgesetz. Ziel: Der Anteil des Radverkehrs am Gesamtverkehr in NRW soll von derzeit etwa neun auf 25 Prozent gesteigert werden. Der Landtag nahm den Entwurf am Donnerstag mit den Stimmen der schwarz-gelben Regierungsfraktionen an. SPD und Grüne stimmten dagegen, die AfD enthielt sich.

Abbiegeassistenten sollen Unfälle verhindern

Nach dem neuen Gesetz soll das Rad in NRW künftig anderen Verkehrsmitteln gleichgestellt werden. Die Planung beim Ausbau von regionalen Radwegen soll beschleunigt werden, in Kommunen sollen zusammenhängende Radverkehrsnetze entstehen. Für mehr Sicherheit sollen landeseigene Nutzfahrzeuge über drei Tonnen und größere Busse binnen fünf Jahren mit Abbiegeassistenten ausgerüstet werden. Häufig kommt es zu schweren Unfällen mit Radfahrern, die von Autofahrern beim Rechtsabbiegen übersehen werden.

Nebenbei erlaubt das Gesetz auch, dass auf Gehwegen künftig auch Krankenfahrstühle und Rollstühle fahren dürfen.