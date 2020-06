Eckpunkte für NRW-Fahrradgesetz stehen

Ziel: Anteil am Verkehrsaufkommen erhöhen

Diese hatte eine Verbesserung der Fahrrad-Infrastruktur in NRW gefordert und dafür fast 207.000 Unterschriften gesammelt. Unter anderem sprach sich die Volksinitative für 1.000 Kilometer neue Radschnellwege, Fahrradparkplätze, E-Bike -Ladestationen und die kostenlose Radmitnahme im Nahverkehr aus. Auch das Ziel von "Aufbruch Fahrrad" ist, dass sich der Anteil des Radverkehrs am gesamten Verkehrsaufkommen in NRW bis 2025 von acht auf 25 Prozent erhöht.