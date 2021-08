Schulministerin will Lernschwächen an Grundschulen beheben

Fast jedes fünfte Grundschulkind in der vierten Klasse in NRW kann nicht richtig lesen, ein Viertel hat Probleme mit dem Schreiben. Das ergab der letzte IQB -Bildungstrend. Auch beim Rechnen liegen Viertklässler in Deutschland einer Studie von 2019 zufolge unterhalb des EU-Durchschnitts. Mit der sogenannten "Fachoffensive" Deutsch und Mathematik will NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer ( FDP ) jetzt etwas dagegen tun.

Die Offensive sei Teil des "Masterplans Grundschule" , der bereits im vergangenen Jahr vorgestellt wurde, sagte Gebauer am Freitag. Gezielt soll jetzt die Qualität des Schulunterrichts besonders beim Lesen, Schreiben und Rechnen verbessert werden, "damit unsere Kinder die besten Bildungschancen erhalten" .

Offenbar geht es vor allem darum, den Lehrkräften Unterstützung zu geben.

An den Grundschulen, so Gebauer, würden "die entscheidenden Grundlagen für die Bildungsbiografie" eines Menschen gelegt. Im internationalen Vergleich habe Deutschland - und damit auch NRW - hier aber zuletzt "nicht besonders gut" abgeschnitten.

Unterstützung für die Lehrkräfte

Im Deutschunterricht sollen Lehrkräfte demnach " noch besser " werden darin, Aufgaben zu stellen, die den Kindern die Rechtschreibregeln nahe bringen. Auch soll es Anregungen geben, wie den Schülern das Lesen schmackhaft gemqach werden kann. Für Kinder mit mehreren Herkunftssprachen soll es besondere Angebote geben.