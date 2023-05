FDP: Berufliche Bildung braucht Verfassungsrang

Stand: 08.05.2023, 15:26 Uhr

Um den Fachkräftemangel in NRW zu bekämpfen, greift die Landtagsfraktion der FDP ganz oben ins politische Regal: Sie will die Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung in der Landesverfassung verankern.

Von Wolfgang Otto