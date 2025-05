Umso bewegender war am Donnerstag die Freude, die an acht Universitäten in NRW herrschte, als die Meldung von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) kam: Insgesamt 15 Exzellenzcluster räumte alleine NRW ab - so viel, wie kein anderes Bundesland. Ab 2026 bekommen die acht Universitäten sieben Jahre lang eine jährliche Förderung in Höhe von bis zu 10 Millionen Euro. Damit wird deutlich: Wissenschaft und Forschung bleiben hierzulande ein wichtiges Gut, dessen Bedeutung für die Menschheit man sich sehr bewusst ist.