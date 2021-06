Nach Extinction Rebellion Aktionen: Mehr Polizei im Regierungsviertel

Zweimal haben in den letzten Wochen Mitglieder der Protestgruppe Extinction Rebellion mit ihrem Protest im Regierungsviertel für Schlagzeilen gesorgt. Am 20.05. klettern sie auf das Vordach des Landtags und dann am 07.06. auf das Vordach des Innenministeriums.

Und das, obwohl - wie NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Donnerstag im Innenausschuss des Landtags berichtete - die Sicherheitskräfte am 07.06. am Vormittag einen Hinweis auf den Protest erhalten hatten und die Sicherheitsmaßnahmen verschärft worden seien. "Alle waren informiert und sensibilisiert" , so Reul.