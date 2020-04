Laschet beruft "Corona-Expertenrat"

Konkret heißt das, die Kommission soll die Landesregierung dabei beraten, wie man den Kampf gegen das Virus einerseits und die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Interessen anderseits miteinander besser in Einklang bringen kann. Also zum Beispiel auch, wann Maßnahmen zur Eindämmung massenhafter Infektionen beendet werden können.

Szenarien für eine Rückkehr zur Normalität

Es gehe um Szenarien, so Laschet, " unter welchen Voraussetzungen wir wie und wann wieder schrittweise in das zurückkehren können, was für uns vor wenigen Wochen 'Normalität' war. " Deshalb sitzen nicht nur Medizinzer im dem Expertenrat.

So gehören dem Gremium unter anderem der Verfassungsrechtler Udo di Fabio an, die Medizinethikerin Christiane Woopen sowie Michael Hüther vom Institut der deutschen Wirtschaft an. Der Rat soll zum ersten Mal am Freitag (03.04.2020) tagen.