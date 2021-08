Experten zum neuen Radgesetz: "Es fehlt der Wumms"

Erfahrungen aus Berlin könnten NRW helfen

NRW wäre das erste Flächenland mit einem Mobilitätsgesetz. Doch die wirklichen Pioniere sind in Berlin, das vor gut drei Jahren das allererste Mobilitätsgesetz in Deutschland verabschiedete. Auch wenn Berlin ein Stadtstaat ist, so sind die Beziehungen zwischen Stadt und Bezirken dort doch strukturell vergleichbar mit denen zwischen Land und Kommunen in NRW. Darum interessierte sich Johannes Remmel (Grüne) für "Learnings" aus Berlin.

Drei Punkte für ein erfolgreiches Gesetz

Es antwortete Peter Broytman von der Senatsverwaltung Berlin: Beide Gesetzentwürfe würden " wenig Bindungswirkung " für eine Verkehrswende entfalten, weil sie zu wenig konkrete Ziele enthielten. Broytman nannte drei Punkte: Das Wichtigste sei " eine klare Zielsetzung ". In Berlin hätten die Paragrafen die stärkste Wirkung entfaltet, die klar formuliert waren. Zweitens brauche man eine " klare Steuerungs- und Unterstützungsstruktur " für die Kommunen beziehungsweise Bezirke.

Damit traf Broytman einen Wunsch, den zuvor Vertreterinnen der Kommunen geäußert hatten: Wegen des Personalmangels sei ein " Planungspool " des Landes eine hilfreiche Unterstützung.