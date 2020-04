Keine Frage, das Pandemie-Gesetz wurde von der CDU - FDP -Landesregierung in der Corona-Krise mit heißer Nadel gestrickt. Dabei sind etliche Maschen heruntergefallen. Darauf haben mehrere Experten am Montag (06.04.2020) in einer mehrstündigen Anhörung im Landtag hingewiesen. Unter anderem Juristen, Vertreter kommunaler Verbände, der Ärzte und Pflegekräfte standen den Fragen des Rechtsausschusses Rede und Antwort.