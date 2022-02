Ex-Landeschef der Grünen gestorben

Die Grünen teilten am Mittwoch per Twitter mit, dass ihr ehemaliger Landeschef gestorben ist: "Gestern schlief unser ehem. Vorsitzender Siggi Martsch friedlich ein. Mit ihm verlieren wir einen feinen Menschen, der Zeit seines Lebens für eine bessere Welt kämpfte. Unsere Gedanken sind bei unserer Familie. Du wirst fehlen, lieber Siggi."

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Weiter heißt es in einer Mitteilung der Partei: "Fast 40 Jahre war Siggi für uns Grüne in unterschiedlichen Positionen tätig. Er war das, was man zu Recht ein Grünes Urgestein nennt."

Historischer Einzug in den Landtag

1989 wurde Siggi Martsch zum Landeschef der Grünen gewählt und schaffte mit seiner Partei ein Jahr später den erstmaligen Einzug in den Landtag - mit denkbar knappen 5,0 Prozent der Stimmen. In einer WDR -Runde der Spitzenkandidaten am Wahlabend gab es ein verbales Scharmützel zwischen Martsch und dem damaligen Ministerpräsidenten Rau ( SPD ): Der Grüne sprach davon, dass ein neues Kapitel in der Geschichte des Landtages mit dem Einzug der ökologischen Partei aufgeschlagen werde. Rau entgegnete, " man entscheidet nicht selber, ob man ein Kapitel ist oder eine Fußnote ".

Ich bin damit einverstanden, dass mir Videos von YouTube angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von YouTube. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Von Bochum über Düsseldorf in den Irak

Der gelernte Kfz -Schlosser und Nebenerwerbslandwirt wurde 1953 in Bochum geboren. Zehn Jahre lang war Martsch für die Partei als Abgeordneter im Landtag. Er wurde dem linken Flügel der Partei zugerechnet. Martsch unterstützte Kurden im Irak und hielt sich häufiger in Kurdistan auf. Dort leitete er verschiedene Hilfsprojekte und lebte zeitweise auch in Erbil. Danach zog er mit seiner Familie nach Borken-Heiden ins Münsterland.

Martsch war verheiratet und Vater von drei Söhnen.