Ausblick auf 2020

Auch wenn es politisch wohl kaum eine größere Distanz gibt als zwischen einer Europawahl und den Kommunalwahlen: die Abstimmung am 26. Mai wird von allen in NRW auch als Stimmungstest für die nächsten Urnengänge gesehen. Und das sind im Herbst 2020 die Kommunalwahlen.

Wie schneidet die SPD am 26. Mai im Ruhrgebiet ab? Nachdem die CDU in NRW auch in den Großstädten immer erfolgreicher wird, geraten hier die letzten roten Bastionen in NRW in Gefahr.