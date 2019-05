Ein letztes Mal vor der Europawahl gehen am Freitag (24.05.2019) weltweit wieder hunderttausende Schüler auf die Straße, um für mehr Klimaschutz zu demonstrieren. Auch in Nordrhein-Westfalen hat die "Fridays for Future"-Bewegung zu zahlreichen Aktionen aufgerufen.

So wird es unter anderem eine Großveranstaltung am Kölner Dom geben. In Münster wollen sich rund 1.500 Schüler am Rathaus treffen und anschließend durch die Stadt ziehen.

Etwa 100 Aktionen in NRW

In Düsseldorf werden rund 3.000 Teilnehmer erwartet, die bei einem Marsch durch die Stadt rote Karten hochhalten. Das solle ein Zeichen an die bisherige, unzureichende Politik der Europäischen Union in Bezug auf Klimaschutz sein, kündigte ein Aktivist an.