Name, Anschrift, Geburtsdatum, Telefonnummer, Bankverbindung – diese Daten der Mitglieder werden in fast allen Vereinen erhoben. In Sportvereinen kommen weitere hinzu: Ergebnislisten von Wettkämpfen, Kontakt-Listen für Fahrgemeinschaften, Abrechnungen für Übungsleiter, WhatsApp-Gruppen, Fotos und Videos vom Tor und der Jubelpose. Die neue EU -Datenschutz-Grundverordnung, kurz DSGVO , die am 25.05.2018 in Kraft tritt, betrifft all diese Daten.