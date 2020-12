Neuer NRW-Tarif für Bus und Bahn ab Ende 2021

Einchecken via App

Konkret soll der neue Tarif so aussehen: Beim Einsteigen in Bus oder Bahn wird via App eingecheckt. Dadurch wird das Ticket quasi gelöst. Am Ende der Fahrt kann ausgecheckt werden oder die App registriert das Ende automatisch.

Die komplizierte Ticketsuche am Automaten soll wegfallen

Der Ticketpreis setzt sich aus zwei Elementen zusammen: einem fixen Grundpreis, der immer gleich ist, und einer Summe für die gefahrenen Kilometer zwischen Start und Ziel. Dabei wird aber nicht die tatsächlich gefahrene Strecke inklusive möglicher Umwege berechnet, sondern die direkte Luftlinie zwischen den beiden Orten. Insgesamt soll das Ticket nicht mehr als 30 Euro kosten.



Ein Vorteil: Vor der Fahrt muss man sich nicht mehr über die einzelnen Tarife in NRW informieren. Auch die Unsicherheit, ob das gekaufte Ticket bei einer Kontrolle tatsächlich richtig ist, fällt weg.