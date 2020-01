Schwerverletzte bei E-Scooter-Unfällen

Getötet wurde bei E-Scooter-Unfällen im Herbst 2019 niemand. Aber bei 46 Unfällen wurde jeweils mindestens ein Mensch leicht verletzt, in 13 weiteren Fällen gab es Schwerverletzte, wie das NRW-Innenministerium am Donnerstag (09.01.2020) in einer Antwort auf eine kleine Anfrage von fraktionslosen Abgeordneten im Landtag mitteilte. Zum Großteil waren E-Scooter-Fahrer demnach Unfallverursacher.